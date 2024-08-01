Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar zikir dan doa kebangsaan di halaman depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024) malam.Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin berjalan bersama didampingi para ulama dan tokoh agama.

Acara tersebut juga dihadiri para Menteri Kabinet Indonesia Maju yakni Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto dan Menko PMK Muhadjir Effendy.

Kegiatan ini merupakan rangkaian awal menyambut HUT RI ke-79.

