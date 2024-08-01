...

Presiden Jokowi Gelar Zikir dan Doa Kebangsaan, Halaman Istana Dipadati Ribuan Peserta

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Kamis 01 Agustus 2024 20:06 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar zikir dan doa kebangsaan di halaman depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024) malam.Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin berjalan bersama didampingi para ulama dan tokoh agama.
 
Acara tersebut juga dihadiri para Menteri Kabinet Indonesia Maju yakni Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto dan Menko PMK Muhadjir Effendy.
 
Kegiatan ini merupakan rangkaian awal menyambut HUT RI ke-79.
 
Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

