Warga di Kawasan Kali Serong, Cempaka Putih, Jakarata Pusat, digemparkan dengan ditemukannya jasad bayi berjenis kelamin laki-laki. Jasad bayi tersebut ditemukan oleh petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Saat ditemukan, jasad bayi terbungkus kantung plastik hitam dengan kondisi tali pusar masih menempel. Diduga bayi malang tersebut dibuang orang tuanya demi menutup aib lantaran hamil di luar nikah.

Guna kepentingan penyelidikan polisi jasad bayi selanjutnya di evakuasi ke kamar jenazah RS Cipto Mangunkusumo.

Produser : Febry Rachadi

Video Editor: Muhamad Hidayat

(mhd)

