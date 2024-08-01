...

Penemuan Jasad Bayi Baru Lahir di Aliran Kali Cempaka Putih, Diduga Dibuang Orang Tuanya

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Kamis 01 Agustus 2024 18:30 WIB
A A A
Warga di Kawasan Kali Serong, Cempaka Putih, Jakarata Pusat, digemparkan dengan ditemukannya jasad bayi berjenis kelamin laki-laki. Jasad bayi tersebut ditemukan oleh petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Kamis (1/8/2024).
 
Saat ditemukan, jasad bayi terbungkus kantung plastik hitam dengan kondisi tali pusar masih menempel. Diduga bayi malang tersebut dibuang orang tuanya demi menutup aib lantaran hamil di luar nikah.
 
Guna kepentingan penyelidikan polisi jasad bayi selanjutnya di evakuasi ke kamar jenazah RS Cipto Mangunkusumo.
 
Produser : Febry Rachadi
Video Editor: Muhamad Hidayat

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini