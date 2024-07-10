Meski tampak sepele dan sederhana, namun siapa sangka berbisnis bawang goreng ternyata bisa menghasilkan keuntungan besar hingga mencapai puluhan juta rupiah per bulannya. Seperti yang dilakukan warga di Sidoarjo, Jawa Timur, dalam mengolah bawang merah menjadi bawang goreng.

Selain meraup keuntungan besar, produksi bawang goreng rumahan ini juga mampu mempekerjakan belasan warga sekitar. Setiap hari, tempat ini mampu memproduksi bawang goreng sekitar 1 ton.

