Viral! Sepasang Kekasih Ucap Janji Suci di Atas Crane Hidrolik

Miftahudin, Jurnalis · Rabu 10 Juli 2024 06:00 WIB
Prosesi pernikahan yang digelar pasangan kedua mempelai Amirudin dan Leni, warga Sendang Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat lain dari pada pernikahan biasanya. 
 
Mempelai yang bekerja di bagian perbaikan penerangan jalan umum, ia mempersunting wanita pujaannya dengan menaiki crane hidrolik. Bahkan di depan tamu undangan, kedua mempelai berjanji sehidup semati di atas crane yang di dongkrak ke atas.
 
Kontributor: Miftahudin 

(fru)

