Kelezatan Olahan Kerang Dara Saus Tiram Khas Bangka Belitung

Haryanto, Jurnalis · Selasa 09 Juli 2024 13:00 WIB
Kelezatan olahan Kerang Dara Saus Tiram Bangka sungguh menggugah selera. Selain lezat dan nikmat, kuliner ini kaya akan manfaat bagi kesehatan tubuh.
 
Olahan Kerang Dara Saus Tiram Bangka ini diracik menggunakan rempah-rempah pilihan. Sehingga menghasilkan cita rasa yang menggugah selera dan pastinya bikin nagih. 
 
Untuk mencicipi kuliner ini bisa datang ke Warung Lempah Kuning Muara Bang Obie. Lokasinya berada di Pelabuhan Acun Ketapang, Pangkal Balam, Bangka Belitung. 
 
Warung ini buka setiap hari mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB.
 
Kontributor: Haryanto 
Produser: Akira AW

(fru)

