Wakil Presiden Ma’ruf Amin bertemu dengan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan di kediaman resminya di Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024).

Wapres menerima laporan terkait progres pembangunan Pesantren Nahdlatul Wathan di IKN

Nama Pesantren yang dibangun di IKN yakni Hamzanwadi wa Nawawi Nahdlatul Wathan. Di mana, Nawawi diambil dari nama Syekh Nawawi Al-Bantani yang merupakan kakek buyut dari Wapres.

Reporter : Binti Mufarida

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

