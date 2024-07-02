Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya mengunjungi rumah wartawan yang terbakar, Selasa (2/7). Lokasi di Jalan Nabung Surbakti Ujung, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Dalam momen ini, Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya langsung bertemu dengan keluarga korban. Evar BR Pasaribu, anak dari wartawan yang meninggal akibat rumahnya terbakar pun buka suara.

Eva mengaku kurang puas dan merasa terancam saat dirinya dimintai keterangan di Polres Karo. Ia mengaku diminta mengiyakan setiap pernyataan yang tak pernah ia sampaikan kepada penyidik.

Kontributor: Eka Hetriansyah

Produser: Akira AW

(fru)

