Polisi menetapkan pemuda berinisial E (21) sebagai tersangka kasus mutilasi. Kasus mutilasi tersebut terjadi di Desa Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Hal tersebut didasari olah TKP dan menggali keterangan dari berbagai saksi. Menurut saksi, E melakukan aksi sadisnya terhadap korban hanya seorang diri.

Hingga kini polisi masih mendalami motif yang dilakukan tersangka kepada korban.

Kontributor: II Solihin

Produser: Akira AW

(fru)

