Harga kebutuhan pokok di Pasar Kosambi Bandung masih terbilang tinggi, Senin (1/7). Salah satunya telur ayam, meski alami penurunan namun harganya masih cukup tinggi.

Sebelumnya harga telur dijual Rp23.000 per kg, kini menjadi Rp30.000 per kg. Selain telur ayam, harga minyakita kemasan juga mengalami kenaikan kembali.

Sebelumnya dijual Rp15.0000 per kemasan, kini menjadi Rp16.000 per kemasan. Para pedagang berharap harga kebutuhan bahan pokok segera kembali normal.

Kontributor: Ervan David

Produser: Akira AW

(fru)

