...

Warung Brongkos Legendaris yang Selalu Juara di Hati Pelanggan

Galih Wisma, Jurnalis · Senin 01 Juli 2024 08:00 WIB
Jalan-jalan ke Kota Yogyakarta tidak lengkap rasanya jika belum berkunjung ke warung brongkos legendaris Handayani. Nasi brongkos andalan di warung ini juara di hati pelanggan.
 
Warung brongkos ini berdiri sejak tahun 1975. Warung yang kini dijalankan oleh generasi kedua ini tidak pernah sepi pembeli.
 
Untuk menikmati sajian nasi brongkos cukup merogoh kocek dimulai dari Rp13 ribu.
 
Kontributor: Galih Wisma 

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

