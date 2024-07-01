Jalan-jalan ke Kota Yogyakarta tidak lengkap rasanya jika belum berkunjung ke warung brongkos legendaris Handayani. Nasi brongkos andalan di warung ini juara di hati pelanggan.

Warung brongkos ini berdiri sejak tahun 1975. Warung yang kini dijalankan oleh generasi kedua ini tidak pernah sepi pembeli.

Untuk menikmati sajian nasi brongkos cukup merogoh kocek dimulai dari Rp13 ribu.

Kontributor: Galih Wisma

