Gelar Sidak, Pj Walkot Mojokerto Temukan 5 Ponsel ASN Terindikasi Judi Online

Sholahudin, Jurnalis · Senin 01 Juli 2024 21:00 WIB
Gelar sidak, Pemkot Mojokerto temukan 5 ponsel milik ASN yang yang terdapat aplikasi judi online. Sidak dilakukan Pj Wali Kota Mojokerto ke sejumlah kantor perangkat daerah di lingkungan Pemkot Mojokerto
 
Para ASN nampak terkejut dengan sidak karena dilakukan usai upacara hari Bhayangkara Polres Mojokerto Kota.
 
Bagi ASN dan non ASN yang diponselnya ditemukan aplikasi judi online akan dilakukan pendataan dan pemanggilan untuk diberikan sanksi berupa pembinaan dan surat pernyataan. 
 
