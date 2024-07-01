Beginilah suasana antrean di ruang tunggu Pengadilan Agama Jakarta Barat, Senin (1/7). Kasus perceraian di Jakarta Barat dari bulan Januari-Juni 2024 mencapai 1.943 perkara.

Menurut Humas PA Jakbar kasus perkara gugat cerai diajukan istri sebanyak 1.287 perkara. Mayoritas alasan para istri menggugat suaminya karena permasalahan ekonomi dan judi online.

Reporter: Miftahul Ghani

Produser: Akira AW

(fru)

