Pelatih Shin Tae-Yong (STY) mengumumkan perpanjangan kontraknya dengan Timnas Indonesia hingga 2027 mendatang. Dengan perpanjangan kontrak ini, STY menjadi satu-satunya pelatih timnas yang memiliki kontrak selama delapan tahun.

Sementara itu, AFC menjatuhkan sanksi dengan kepada STY, Justin Hubner dan Ivan Jenner lantaran dianggap sudah mengeluarkan pernyataan yang dianggap mempertanyakan intergritas wasit AFC saat ajang Piala Asia U-23 di Qatar.

Tim Liputan iNews

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News