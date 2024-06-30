Ratusan penumpang memadati Stasiun Kereta Api Bandung, Minggu (30/6) pagi. Para penumpang memanfaatkan libur sekolah untuk berlibur ke sejumlah wilayah. Wilayah yang menjadi favorit penumpang yakni Yogyakarta, Solo dan Surabaya.

Pada momen libur sekolah, tercatat ada 11.000 penumpang yang melakukan perjalanan jarak jauh. Jumlah tersebut diketahui meningkat dari hari biasanya yang hanya mencapai 6.000 penumpang.

Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daop 2 Bandung menambah tiga kereta tambahan. Diprediksi penumpang akan terus memadati Stasiun Bandung dalam momen libur panjang sekolah.

Kontributor: Ervan David

Produser: Akira AW

(fru)

