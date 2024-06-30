...

Pengunjung Padati Wisata Sumber Mata Air Panas di Subang pada Libur Anak Sekolah

Yudy Heryawan Juanda, Jurnalis · Minggu 30 Juni 2024 20:00 WIB
Wisata sumber mata air panas Sariater di Ciater, Subang dapat menjadi pilihan untuk mengisi liburan sekolah. Pengunjung dimanjakan dengan pemandangan yang indah dan suasana alam yang sejuk. Pengunjung juga dapat berendam di sungai air panas belerang yang jernih dan menyehatkan bagi kulit.
 
Sumber mata air panas alam Sariater ini diklaim merupakan air panas alam terbaik di Asia Tenggara. Sungai yang dangkal dijamin aman bagi anak-anak untuk ikut berendam.
 
Ditargetkan saat libur sekolah ini jumlah pengunjung bisa meningkat hingga 90%. Pengunjung hanya perlu mengeluarkan kocek Rp45 ribu per orang.
 
Reporter: Yudy Hermawan
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

