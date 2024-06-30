Wisata sumber mata air panas Sariater di Ciater, Subang dapat menjadi pilihan untuk mengisi liburan sekolah. Pengunjung dimanjakan dengan pemandangan yang indah dan suasana alam yang sejuk. Pengunjung juga dapat berendam di sungai air panas belerang yang jernih dan menyehatkan bagi kulit.

Sumber mata air panas alam Sariater ini diklaim merupakan air panas alam terbaik di Asia Tenggara. Sungai yang dangkal dijamin aman bagi anak-anak untuk ikut berendam.

Ditargetkan saat libur sekolah ini jumlah pengunjung bisa meningkat hingga 90%. Pengunjung hanya perlu mengeluarkan kocek Rp45 ribu per orang.

Reporter: Yudy Hermawan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

