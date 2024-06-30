Ratusan warga Jakarta memenuhi Jalan MH.Thamrin di sekitaran Bundaran HI, Minggu (30/6). Pukul 09.30 WIB banyak warga maupun pengendara sepeda mengikuti Car Free Day (CFD).

Ada hal menarik di sekitaran CFD, terdapat logo HUT ke-497 Kota Jakarta. Pada logo tersebut mengusung tema "Jakarta Kota Global Berjuta Pesona".

Banyak warga yang berfoto hingga selfie untuk mengabadikan momen tersebut. Sementara, lalin di sekitaran Bundaran HI masih ditutup hingga pukul 10.00 WIB.

Reporter: Widya Michella Nur Syahida

Produser: Akira AW

(fru)

