Hari pertama kualifikasi balap MXGP di Sirkuit Selaparang diwarnai insiden jatuhnya beberapa pembalap. Bahkan, pembalap asal Indonesia, Muhamad Arsenio Al Gifari sempat mengalami kesulitan lantaran rem motornya hilang.

Ia pun mengaku kesulitan dengan sirkuit Selaparang yang dinilai memiliki lebih banyak lompatan di banding sikruit di negara lainnya. Pelaksanaan MXGP Selaparang 2024 akan dilaksanakan selama dua hari yakni 29-30 Juni 2024.

