Hari Pertama Kualifikasi MXGP Selaparang 2024, Pembalap Akui Banyaknya Lompatan Jadi Tantangan

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 29 Juni 2024 23:54 WIB
Hari pertama kualifikasi balap MXGP di Sirkuit Selaparang diwarnai insiden jatuhnya beberapa pembalap. Bahkan, pembalap asal Indonesia, Muhamad Arsenio Al Gifari sempat mengalami kesulitan lantaran rem motornya hilang.
 
Ia pun mengaku kesulitan dengan sirkuit Selaparang yang dinilai memiliki lebih banyak lompatan di banding sikruit di negara lainnya. Pelaksanaan MXGP Selaparang 2024 akan dilaksanakan selama dua hari yakni 29-30 Juni 2024.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Rizkia Anjani

(mhd)

