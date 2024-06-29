...

Polisi Ungkap Pembunuhan Berencana Kasus Pemuda di Lamongan Tewas Makan Seblak Campur Racun Tikus

Abdul Wakhid, Jurnalis · Sabtu 29 Juni 2024 18:34 WIB
A A A
Kepolisian menggelar reka ulang kasus pembunuhan berencana di Lamongan, Jawa Timur. Kasus meninggalnya seorang tukang tambal ban di Lamongan pada Februari lalu.
 
Setelah dilakukan penyidikan, polisi mengungkap kematian korban disebabkan karena keracunan. Polisi menangkap seorang perempuan teman korban yang terbukti mencapur seblak yang dikonsumsi korban dengan racun tikus.
 
Korban dihabisi karena meminta uang yang sudah diberikan kepadanya senilai 16 juta Rupiah. Korban memberikan uang kepada pelaku lantaran berjanji akan mengenalkan seorang perempuan. Namun pelaku tak kunjung menepati janjinya hingga uangnya diminta Kembali.
 
Kasus pembunuhan ini baru dirilis lantaran polisi menunggu hasil outopsi mayat korban. Dari hasil outopsi tersebut diketahui dalam tubuh korban terdapat racun tikus.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter: Abdul Wahid

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini