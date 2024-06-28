Pemkot Depok berusaha melakukan langkah-langkah pencegahan maraknya judi online di tengah masyarakat.

Pemkot akan menggandeng Forkopimda untuk menangkal judi online meski Kota Depok tidak termasuk dalam daftar Kota terdampak judol. Pihak Pemprov akan melakukan sidak dan razia ASN untuk mengantisipasi maraknya judi online

Sebelumnya, PPATK melaporkan Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah terdampak tertinggi permainan judi online di Indonesia. Terdapat 535.666 pelaku judi online dengan nilai transaksi mencapai Rp3,8 triliun.

Kontribuitor: Iyung Rizki

(rns)

