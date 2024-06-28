...

Kemenag Datangi Rumah Duka Jemaah Haji & Sambangi Keluarga

Muchtar Bagus, Jurnalis · Jum'at 28 Juni 2024 22:00 WIB
Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jombang mendatangi rumah Djafar Achmad Sofyan (77) di Jombang, Jawa Timur. Djafar Achmad Sofyan dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis di RS Makkah.
 
Selain Jafar, satu lagi jemaah haji asal Jombang yang wafat di Tanah Suci adalah Saeman Tarban (72). Sebelumnya, jemaah haji asal Jombang yang pertama kali meninggal dunia adalah Dewi Aminah Solikin (87).
 
Total jemaah haji asal Jombang yang meninggal dunia tiga orang.
 
