Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jombang mendatangi rumah Djafar Achmad Sofyan (77) di Jombang, Jawa Timur. Djafar Achmad Sofyan dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis di RS Makkah.

Selain Jafar, satu lagi jemaah haji asal Jombang yang wafat di Tanah Suci adalah Saeman Tarban (72). Sebelumnya, jemaah haji asal Jombang yang pertama kali meninggal dunia adalah Dewi Aminah Solikin (87).

Total jemaah haji asal Jombang yang meninggal dunia tiga orang.

Kontributor: Muchtar Bagus

