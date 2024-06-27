Ratusan WNA berhasil ditangkap Imigrasi usai diduga melakukan kejahatan siber dalam sebuah vila di Wilayah Tabanan, Bali.

Dari 103 WNA yang diamankan, 14 orang merupakan warga negara Taiwan sedangkan yang lainnya belum diketahui identitasnya. Sementara, warga mengaku kaget atas penggerebekan tersebut, namun selama ini para WNA jarang keluar atau beraktivitas di luar villa.

Kondisi villa yang sangat tersembunyi membuat para pelaku merasa aman melakukan kejahatan penipuan online dan skimming. Mereka diduga juga tidak memiliki dokumen dan penyalahgunaan izin keimigrasian.

Kontriobutor: Bagus Alit

