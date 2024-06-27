Kades Jatimakmur ditahan Kejaksaan Negeri Brebes usai tersandung kasus korupsi dana desa. Ironisnya, dana desa digunakan tersangka untuk bermain judi slot, judi di Singapura, dan trading.

Penyelewengan pengelolaan keuangan dana desa hampir Rp1 miliar berasal dari penyimpangan BLT proyek padat karya, dana penyertaan modal Bumdes hingga dalam proses fisik pembangunan di Desa Jatimakmur.

