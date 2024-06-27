Viral video sejumlah pekerja tenaga kesehatan menggelar aksi demonstrasi. Aksi tersebut terjadi di RSUD Koja, Jakarta Utara, Kamis (27/6) siang.

Diketahui, aksi demonstrasi dilakukan oleh karyawan non-PNS RSUD Koja. Alasan mereka melakukan aksi demo tersebut untuk menuntut haknya.

Video aksi demontrasi para pekerja tenga kesehatan itu pun viral di medsos. Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta saat ini tengah mengecek kejadian tersebut.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Akira AW

(fru)

