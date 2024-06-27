Kartini dan Rudi Irawan, orang tua dari Pegi Setiawan mendatangi tahanan Polda Jabar, Kamis (27/6). Keduanya datang untuk membesuk Pegi Setiawan yang telah memasuki pekan ke 4 di dalam tahanan.
Tak banyak bicara, Kartini hanya mengatakan membawa beberapa makanan dan juga menu favorit Pegi. Sebelumnya, Pegi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky pada 2016.
Kontributor: Mujib Prayitno
Produser: Akira AW
