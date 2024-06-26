...

Detik-Detik Evakuasi Jasad Karyawan Koperasi yang Dibunuh dan Dicor di Palembang

Firdaus, Jurnalis · Rabu 26 Juni 2024 23:30 WIB
Evakuasi jenazah karyawan koperasi yang ditemukan dalam bak air dan dicor berlangsung dramatis. Jenazah Anton Eka Syahputra langsung dibawa ke ruang forensik RS Bhayangkara Palembang untuk diautopsi.
 
Peristiwa sadis terjadi di sebuah ruko di jalan KH Dahlan, Maskerebet, Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan.
 
Pihak keluarga dibantu rekan kerja terus melakukan pencarian karena korban sempat menghilang selama 18 hari. Sementara, 1 pelaku telah diamankan dan 2 masih dalam pengejaran, keluarga berharap para pelaku dihukum mati.
 
