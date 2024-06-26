Polda Sumbar mengungkap hasil visum Afif Maulana, remaja yang ditemukan tewas di bawah Jembatan Batang Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat.

6 tulang rusuk bagian kiri Afif Maulana mengalami patah hingga menusuk ke paru - paru yang memicu luka sepanjang 11 cm.

Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah saksi dan 30 personel Polda Sumbar dan menurunkan tim inafis untuk olah TKP. Polda Sumbar menyatakan bahwa Afif Maulana Tewas karena melompat ke sungai karena takut diamankan polisi pada 9 Juni 2024.

Kontributor: Budi Sunandar

