...

Kapolda Sumbar Ungkap Kronologi Tewasnya Afif Maulana di Jembatan Batang Kuranji

Budi Sunandar, Jurnalis · Rabu 26 Juni 2024 22:15 WIB
A A A
Polda Sumbar mengungkap hasil visum Afif Maulana, remaja yang ditemukan tewas di bawah Jembatan Batang Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat.
 
6 tulang rusuk bagian kiri Afif Maulana mengalami patah hingga menusuk ke paru - paru yang memicu luka sepanjang 11 cm.
 
Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah saksi dan 30 personel Polda Sumbar dan menurunkan tim inafis untuk olah TKP. Polda Sumbar menyatakan bahwa Afif Maulana Tewas karena melompat ke sungai karena takut diamankan polisi pada 9 Juni 2024.
 
Kontributor: Budi Sunandar

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini