Mayat bayi ditemukan terdampar di Pantai Cucukan, Gianyar, Bali, Senin (24/6). Mayat bayi berjenis perempuan itu ditemukan petugas Balawisata BPBD Gianyar.

Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menemukan pelaku pembuang bayi. Pelaku yakni berinisial DA (18) yang merupakan ibu bayi dan kekasihnya KS (26).

Kedua pelaku mengaku nekat membuang bayi itu karena panik hamil di luar nikah. Terlebih lagi, hubungan sepasang kekasih itu tidak direstui oleh orang tua.

