Seorang bocah laki-laki (6) tewas terjatuh di lantai 8 Rusun Rawan Bebek, Cakung, Jakarta Timur, Selasa (25/6) petang. Bocah bernama Qunzino itu tewas dengan luka di bagian kepala dan tangan.

Korban terjatuh ketika tengah bermain di lantai 8 Rusunawa Rawa Bebek. Korban diketahui baru saja pulang mengaji dan bermain dengan rekannya.

Orang tua korban yang melihat jasad anaknya tak kuasa menahan tangis. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP.

Jasad korban kemudian dievakuasi ke RS Cipto Mangunkusumo.

Reporter: Rio Manik

Produser: Akira AW

(fru)

