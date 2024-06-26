...

Bocah Tewas Terjatuh dari Lantai 8 Rusun Rawa Bebek Jaktim

Rio Manik, Jurnalis · Rabu 26 Juni 2024 11:49 WIB
Seorang bocah laki-laki (6) tewas terjatuh di lantai 8 Rusun Rawan Bebek, Cakung, Jakarta Timur, Selasa (25/6) petang. Bocah bernama Qunzino itu tewas dengan luka di bagian kepala dan tangan. 
 
Korban terjatuh ketika tengah bermain di lantai 8 Rusunawa Rawa Bebek. Korban diketahui baru saja pulang mengaji dan bermain dengan rekannya. 
 
Orang tua korban yang melihat jasad anaknya tak kuasa menahan tangis. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. 
 
Jasad korban kemudian dievakuasi ke RS Cipto Mangunkusumo.
 
