Gunung Lewotobi Laki-Laki di NTT kembali erupsi pagi ini, Rabu (26/6). Ketinggian kolom abu mencapai 600 meter hingga 700 meter dari puncak kawah. Warga di Kecamatan Wulanggitang terkena dampak abu vulkanik pasca erupsi

Warga di sekitar lereng gunung diminta mengantisipasi bahaya abu vulkanik. Sementara itu, abu vulkanik juga telah menyebar hingga ke Kabupaten Sikka. Hingga saat ini, status Gunung Lewotobi berada pada level tiga atau siaga

Kontributor: Joni Nura

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News