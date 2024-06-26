...

Gunung Lewotobi Laki-Laki Kembali Erupsi Pagi Ini, Tinggi Kolom Abu Capai 700 Meter

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Rabu 26 Juni 2024 10:46 WIB
Gunung Lewotobi Laki-Laki di NTT kembali erupsi pagi ini, Rabu (26/6). Ketinggian kolom abu mencapai 600 meter hingga 700 meter dari puncak kawah. Warga di Kecamatan Wulanggitang terkena dampak abu vulkanik pasca erupsi
 
Warga di sekitar lereng gunung diminta mengantisipasi bahaya abu vulkanik. Sementara itu, abu vulkanik juga telah menyebar hingga ke Kabupaten Sikka. Hingga saat ini, status Gunung Lewotobi berada pada level tiga atau siaga 
 
Kontributor: Joni Nura 
Produser: Akira AW

