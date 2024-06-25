...

Truk Tangki Pertamina Meledak dan Terbakar Hebat di Ruas Tol Ngawi-Solo

Asfi Manar, Jurnalis · Selasa 25 Juni 2024 21:45 WIB
Truk tangki Pertamina meledak dan terbakar hebat di ruas tol Ngawi-Solo, Selasa (25/6) malam. Peristiwa terjadi di km 179 - 180 Desa Dawu, Kecamatan Ngawi ruas tol Ngawi- Solo dengan posisi truk berada di jalur dari Surabaya menuju Solo.
 
Kobaran api ikut membakar semak-semak disekitar lokasi, akibatnya jalur tol Ngawi-Solo 2 arah ditutup total. Kebakaran truk tangki diawali suara ledakan sebanyak 7 kali yang memicu kobaran api. Sementara, belum ada konfirmasi dari pihak Pertamina maupun polisi terkait kejadian ini.
 
Kontribuitor: Asfi Manar

(fru)

