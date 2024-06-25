Dinas Pendidikan Sumatera Utara beri sinyal akan mencopot Kepala Sekolah SMAN 8 Medan. Kepsek dinilai melakukan kelalaian karena kurangnya sosialisasi kriteria kenaikan kelas di awal tahun ajaran.

Dinas Pendidikan Sumut juga berharap keputusan kepala sekolah dapat dianulir kembali terkait ketidaknaikan kelas siswi MS. Sebelumnya, siswi MS tidak naik kelas karena orang tuanya melaporkan dugaan tindakan pungli yang dilakukan kepala sekolah.

Kontributor: Ahmad Ridwan Nasution

