Crazy Rich Subang bangun belasan kilometer jalan kampungnya di Desa Sidadaya dan Desa Sidamulya, Cipunagara, Subang, Jawa Barat. Pengusaha kapal tongkang tersebut juga membangun ratusan titik lampu penerangan jalan menggunakan uang pribadi.

Urip Suprianto mengaku prihatin melihat kondisi jalanan di kampungnya sehingga tergerak untuk memperbaikinya. Urip kini sedang menyiapkan 200 titik lampu penerangan jalan sepanjang 6 kilometer di kampungnya.

Kontributor: Yudy Heryawan Juanda

(fru)

