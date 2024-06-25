Viral di media sosial seorang bocah berkelahi dengan driver ojek online di jalur sepeda Jalan Sudirman. Driver ojol itu bahkan nekat membanting sepeda korban karena menghalangi jalan.

Orang tua korban pun telah membuat laporan ke polisi. Polsek Metro Tanah Abang berhasil mengamankan seorang pengemudi ojol tersebut. Namun, setelah dilakukan mediasi kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk berdamai.

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

