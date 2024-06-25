...

Viral Bocah Pesepeda Baku Hantam dengan Pengemudi Ojol di Sudirman, Akhirnya Berakhir Damai

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Selasa 25 Juni 2024 19:30 WIB
Viral di media sosial seorang bocah berkelahi dengan driver ojek online di jalur sepeda Jalan Sudirman. Driver ojol itu bahkan nekat membanting sepeda korban karena menghalangi jalan.
 
Orang tua korban pun telah membuat laporan ke polisi. Polsek Metro Tanah Abang berhasil mengamankan seorang pengemudi ojol tersebut. Namun, setelah dilakukan mediasi kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk berdamai.
 
Reporter: Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan

