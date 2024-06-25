Sejumlah petugas kepolisian satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat menggerebek rumah tersangka berinisial B-G-S di Kawasan Bekasi, Jawa Barat.

Tersangka merupakan salah satu personil band Last Child yang memasok narkoba jenis sabu kepada Virgoun.

Dari rumah tersebut petugas mendapati satu kotak hitam berisi narkoba tembakau sintetis dan alat hisap. Tak hanya tersangka berinisial B-G-S, polisi juga telah menetapkan Virgoun dan teman wanitanya berinisial P-A sebagai tersangka.

Reporter: Miftahul Ghani

Produser : Febry Rachadi