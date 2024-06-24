...

Lebih dari 1,3 Juta Layanan Medis Diberikan kepada Jemaah Haji 2024: Protokol Kesehatan Efektif Kurangi Dampak Suhu Panas Ekstrem

Tim Liputan MPI, Jurnalis · Senin 24 Juni 2024 11:05 WIB
Menteri Kesehatan Arab Saudi Fahd Al-Jalajel, mengumumkan keberhasilan manajemen kesehatan musim haji 2024.
 
Pencapaian terlaksana melalui koordinasi dari sistem kesehatan dan pasukan keamanan haji. Sehingga tanpa adanya wabah epidemi atau penyakit yang meluas.
 
Kementerian Kesehatan Arab Saudi menyediakan lebih dari 465.000 layanan perawatan khusus, termasuk 141.000 layanan bagi mereka yang tidak memperoleh izin resmi melaksanakan haji. 
 
Fahd Al-Jalajel menyoroti dampak positif dari respons cepat otoritas kesehatan dan dukungan efektif dari pasukan keamanan haji. Sehingga mampu mengelola dan mengurangi dampak suhu panas selama pelaksanaan haji.
 
Banyak kasus akibat suhu panas yang  ditangani otoritas setempat pada pelaksanaan tahun ini. Bahkan beberapa jamaah masih menjalani perawatan.
 
Sementara itu jumlah kematian mencapai 1.301, dengan 83% di antaranya tidak memiliki izin haji. Mereka harus berjalan jauh di bawah sinar matahari tanpa fasilitas yang memadai.
 
Di antara yang meninggal terdapat beberapa orang lanjut usia dan orang dengan penyakit kronis. Al-Jalajel menyampaikan belasungkawa kepada keluarga jamaah haji yang meninggal di tanah suci.
 
Al-Jalajel juga memastikan data jamaah yang meninggal telah disampaikan pada pihak keluarga. Jamaah yang meninggal Proses telah didentifikasi, dan dimakamkan secara hormat serta mendapat sertifikat kematian.
 
Penyediaan layanan kesehatan gratis oleh Kerajaan bagi jamaah disiapkan sebelum mereka datang. Sekitar 1,3 juta layanan pencegahan diberikan, termasuk deteksi dini, vaksinasi, dan perawatan medis saat kedatangan.
 
Selain itu, sistem perawatan kesehatan menyediakan hampir 6.500 tempat tidur dan kamar.

(fru)

