Istana meluncurkan logo peringatan HUT ke-79 RI pada hari ini Senin (24/6/2024). Pemilihan logo tersebut merupakan kerja sama antara Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta asosiasi desainer grafis Indonesia.

Selain itu temanya HUT ke-79 RI yakni Nusantara Baru Indonesia Maju. Tema ini dipilih untuk menggambarkan transisi. Bukan hanya transisi kepindahan ibu kota negara tapi juga transisi yang berikutnya kepemimpinan bangsa dan negara kita.

Reporter : Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

