Inilah Logo dan Tema HUT ke-79 Kemerdekaan RI

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Senin 24 Juni 2024 22:45 WIB
Istana meluncurkan logo peringatan HUT ke-79 RI pada hari ini Senin (24/6/2024). Pemilihan logo tersebut merupakan kerja sama antara Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta asosiasi desainer grafis Indonesia.
 
Selain itu temanya HUT ke-79 RI yakni Nusantara Baru Indonesia Maju. Tema ini dipilih untuk menggambarkan transisi. Bukan hanya transisi kepindahan ibu kota negara tapi juga transisi yang berikutnya kepemimpinan bangsa dan negara kita.
 
Reporter : Raka Dwi Novianto 
Produser: Reza Ramadhan

