Sidang praperadilan Pegi Setiawan atas kasus pembunuhan Vina dan Eki ditunda hingga tanggal 1 Juli. Sidang seharusnya digelar pada Senin (24/6), keluarga Pegi mengaku sangat kecewa dengan penundaan tersebut.

Ibunda Pegi berharap sidang praperadilan bisa segera digelar dan memutuskan status hukum Pegi. Kini, keluarga hanya bisa pasrah dan menyerahkan proses hukum kepada tim kuasa hukum.

Kontributor: Toiskandar

