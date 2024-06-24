...

Ular Sepanjang 3 Meter Melilit Mobil Pengunjung di Parkiran PRJ Kemayoran

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Senin 24 Juni 2024 11:00 WIB
Ular sanca kembang sepanjang tiga meter melilit ban belakang mobil milik pengunjung. Lokasi di area parkir Pekan Raya Jakarta (PRJ), Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (24/5).
 
Meski telah dibantu warga, namun ular sepanjang tiga meter itu tetap sulit ditaklukkan. berapa menit kemudian, ular sanca kembang yang terus meronta itu berhasil ditangkap.
 
Pemilik mobil yang hendak pulang usai mengunjungi PRJ sempat ketakutan dan panik.
 
Reporter: Rani Stones Sanjaya 
Produser: Akira AW

(fru)

