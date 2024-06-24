...

Aksi Penusukan Terjadi di Pasar Bukit Sulap Lubuklinggau, 1 Orang Tewas

Sudirman, Jurnalis · Senin 24 Juni 2024 10:00 WIB
Aksi penusukan terjadi di Pasar Bukit Sulap, Lubuklinggau Utara II, Sumsel. Ada dua orang yang ditusuk oleh dua orang tidak dikenal, Minggu (23/6). 
 
Kedua korban merupakan warga Kecamatan Rawa Ilir, Kabupaten Muratara. Saat kejadian kedua korban sedang berada di dalam mobil yang terparkir.
 
Tiba-tiba dua pelaku datang dengan sepeda motor dan memecahkan kaca mobil. Kedua korban yang keluar dari mobil kemudian langsung ditusuk kedua pelaku.
 
Polisi kemudian melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi-saksi. Saat ini polisi tengah memburu kedua pelaku penusukan tersebut. 
 
Kontributor: Sudirman 
Produser: Akira AW

(fru)

