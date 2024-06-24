Sebuah truk ekspedisi bermuatan paket terbakar, Minggu (23/6) malam. Kejadian terjadi di Tol Pejagan-Pemalang KM 306, Jawa Tengah.

Api dengan cepat melahap isi truk paket dari Jakarta ke Surabaya. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini.

Arus tol sempat macet dua jam selama proses pemadaman dan evakuasi truk. Diduga api berasal dari tumpukan barang yang tersimpan di dalam boks truk.

Kontributor: Suryono Sukarno

Produser: Akira AW

(fru)

