Sebuah truk ekspedisi bermuatan paket terbakar, Minggu (23/6) malam. Kejadian terjadi di Tol Pejagan-Pemalang KM 306, Jawa Tengah.
Api dengan cepat melahap isi truk paket dari Jakarta ke Surabaya. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini.
Arus tol sempat macet dua jam selama proses pemadaman dan evakuasi truk. Diduga api berasal dari tumpukan barang yang tersimpan di dalam boks truk.
Kontributor: Suryono Sukarno
Produser: Akira AW
(fru)
