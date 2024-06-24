...

Detik-Detik Truk Ekspedisi Paket Ludes Terbakar di Tol Pemalang

Suryono Sukarno, Jurnalis · Senin 24 Juni 2024 08:35 WIB
A A A
Sebuah truk ekspedisi bermuatan paket terbakar, Minggu (23/6) malam. Kejadian terjadi di Tol Pejagan-Pemalang KM 306, Jawa Tengah. 
 
Api dengan cepat melahap isi truk paket dari Jakarta ke Surabaya. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini.
 
Arus tol sempat macet dua jam selama proses pemadaman dan evakuasi truk. Diduga api berasal dari tumpukan barang yang tersimpan di dalam boks truk.
 
Kontributor: Suryono Sukarno 
Produser: Akira AW

(fru)

