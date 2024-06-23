Inilah rekaman vidio amatir aksi dua kelompok remaja terlibat tawuran di Babelan Minggu (23/6). Kedua kelompok remaja saling serang dengan menggunakan senjata tajam .

Belum di ketahui penyebab aksi tawuran tersebut. Namun, warga di sekitar kejadian merasa resah dengan ulah dua kelompok remaja tersebut.

Dua kelompok remaja ini sudah berjanjian di media sosial untuk melalukan aksi tawuran. Dikabarkan salah satu remaja mengalami luka di bagian tangan kiri akibat sabetan senjata tajam.

Reporter : Ahmad Jauhari Lutfi

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

