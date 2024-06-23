...

Tawuran Dua Kelompok Remaja di Babelan Menggunakan Senjata Tajam

Ahmad Jauhari Lutfi, Jurnalis · Minggu 23 Juni 2024 23:03 WIB
Inilah rekaman vidio amatir aksi dua kelompok  remaja terlibat tawuran di Babelan Minggu (23/6). Kedua kelompok remaja saling serang dengan menggunakan senjata tajam .
 
Belum di ketahui  penyebab aksi tawuran tersebut. Namun, warga di sekitar kejadian merasa resah dengan ulah dua kelompok remaja tersebut.
 
Dua kelompok remaja  ini sudah berjanjian di media sosial untuk melalukan aksi tawuran. Dikabarkan salah satu remaja mengalami luka di bagian tangan kiri akibat sabetan senjata tajam.
 
Reporter : Ahmad Jauhari Lutfi
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

