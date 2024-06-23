...

Viral Driver Ojol Ngamuk di Depok, Rusak Motor hingga Kaca Rumah Konsumen Pecah

Iyung Rizki, Jurnalis · Minggu 23 Juni 2024 22:02 WIB
Seorang driver ojol mengamuk hingga tendang motor konsumennya hingga terjatuh menimpa kaca rumahnya. Sang driver kesal lantaran diduga sulit mencari alamat tujuan. Persitiwa ini terjadi di Depok, Jawa Barat.
 
Sang driver ojol juga mengaku telah menelpon konsumen, namun tak direspon. Akibat kejadian ini anak korban terluka terkena pecahan kaca.
 
Korban juga menerima chat ancaman pembunuhan dari driver ojol tersebut. Korban pun telah melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Cimanggis.
 
Reporter : Iyungrizki
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

