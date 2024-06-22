Kemeriahan perayaan HUT DKI Jakarta ke-497 di Kota Tua bertabur cahaya. Masyarakat dimanjakan dengan pertunjukan video mapping yang memesona.

Wajah Museum Fatahillah diubah menjadi layar yang memperlihatkan video futuristik. Pertunjukan video mapping yang menampilkan sejarah dan keindahan Kota Jakarta. Masyarakat pun menikmati pertunjukan video mapping tersebut.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Ardi

(mhd)

