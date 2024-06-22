...

Polisi Grebek Sejumlah Warkop di Aceh Utara, Amankan 14 Orang yang Diduga Terlibat Judi Online

Armia Jamil, Jurnalis · Sabtu 22 Juni 2024 23:56 WIB
Inilah detik-detik Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Utara melakukan penggerebekan ke sejumlah warkop. Polisi yang menyamar sebagai warga mendatangi satu persatu terduga pemain judi online di lokasi terpisah.
 
Sebanyak 14 orang terbukti bermain judi online slot tidak berkutik saat diintrogasi polisi. Kemudian mereka Bersama barang bukti handphone diamankan ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 
Akibat perbuatan tersebut mereka terancam hukum cambuk di muka umum karena dijerat dengan pasal Qanun Aceh tentang hukum Jinayat.
 
