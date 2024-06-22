...

Terkait Gangguan Server Pusat Data Nasional, Polri Koordinasi dengan BSSN

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Sabtu 22 Juni 2024 22:02 WIB
Kepolisian Indonesia tengah bekerja sama dengan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN). Untuk menyelidiki adanya potensi tindak pidana terkait gangguan sever pusat data nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal tersebut disampaikan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo usai mengikuti acara jalan santai di Jakarta. Selatan, Sabtu (22/06).
 
Kapolri menegaskan bahwa kerja sama dalam menangani serangan siber terus dilakukan oleh kedua pihak. Kolaborasi ini merupakan bagian rutin dalam menangani masalah siber.
 
