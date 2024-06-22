Warga desa perbatasan selatan Lebanon menyisir puing-puing dan kerusakan setelah serangan Israel menghantam daerah tersebut selama beberapa bulan terakhir. Desa Yaroun merupakan salah satu desa yang paling parah terkena dampak di Lebanon selatan dan banyak penduduknya telah mengungsi ke daerah yang lebih aman di Lebanon utara.

Di perbatasan Lebanon-Israel terjadi baku tembak hampir setiap hari antara Hizbullah dan militer Israel, 400 orang tewas di Lebanon sejak perang Israel-Hamas meletus. Hizbullah Lebanon memiliki senjata dan kemampuan intelijen baru yang dapat membantunya menargetkan posisi yang lebih kritis di dalam Israel jika terjadi perang habis-habisan. Hizbullah telah menggunakan pesawat tanpa awak peledak buatan lokal untuk pertama kalinya sejak perang Israel-Hamas di Gaza Oktober 2023, serta rudal permukaan-ke-udara untuk mengusir jet Israel.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News