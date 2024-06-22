Menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) DKI Jakarta ke-497, sejumlah jasa transportasi memberikan promo harga tiket Rp1. Promo harga tiket Rp1 ini akan diberlakukan bagi pengguna kereta Mass Rapid Transportation (MRT).

Sejumlah warga pun menyambut promo tersebut dengan suka cita. Diketahui, untuk promo tiket MRT harga Rp1 ini akan diberlakukan sedari tanggal 22-23 Juni 2024. Selain MRT, LRT juga akan memberlakukan promo harga tiket tersebut.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Muhammad Farhan

(rns)

