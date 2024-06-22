...

Semarakkan HUT DKI Jakarta ke-497, Warga Sambut Suka Cita Promo Harga Tiket MRT menjadi 1 Rupiah

Muhammad Farhan, Jurnalis · Sabtu 22 Juni 2024 00:06 WIB
Menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) DKI Jakarta ke-497, sejumlah jasa transportasi memberikan promo harga tiket Rp1. Promo harga tiket Rp1 ini akan diberlakukan bagi pengguna kereta Mass Rapid Transportation (MRT).
 
Sejumlah warga pun menyambut promo tersebut dengan suka cita. Diketahui, untuk promo tiket MRT harga Rp1 ini akan diberlakukan sedari tanggal 22-23 Juni 2024. Selain MRT, LRT juga akan memberlakukan promo harga tiket tersebut.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter :  Muhammad Farhan 

(rns)

