RS Marzoeki Mahdi Bogor kini tengah merawat pasien yang kecanduan judi online usai didiagnosa mengalami gangguan perjudian atau gambling disorder. Tanda tanda orang yang mengalami gangguan perjudian bisa dilihat dari perubahan sikap mulai dari rasa gelisah berlebihan, berbohong, tidak produktif dalam pekerjaan hingga tindakan kriminal.

Pihak rumah sakit juga telah menyediakan layanan khusus bagi kecanduan judi, seks, pornografi, game hingga belanja online. Berbagai fasilitas pelayanan kejiwaan telah disiapkan seperti ruang konsultasi, fasilitas kebugaran hingga alat musik untuk para pasien.

Kontributor: Andi Firmansyah

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News