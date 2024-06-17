Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung proyek pengendalian banjir rob di Tambak Lorok, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (17/6/2024).

Tanggul rob ini memiliki panjang 3,6 kilometer. Jokowi menyebutkan tanggul dirancang untuk menahan banjir rob selama 30 tahun. Tanggul ini memiliki nilai investasi sebesar Rp386 miliar.

Pembangunan juga mencakup penataan kampung nelayan. Proyek ini diperkirakan selesai pada bulan Agustus 2024 mendatang.

Reporter: Riyan Rizki Roshali

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

