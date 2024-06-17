...

Parkir Gereja Katedral Dipenuhi Kendaraan Jemaah Salat Iduladha di Masjid Istiqlal

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Senin 17 Juni 2024 08:00 WIB
Beginilah situasi di halaman  Gereja Katedral, Jakarta, Senin (17/6) pagi. Tampak disulap menjadi tempat parkir jemaah yang ingin menunaikan salat Iduladha.
 
Nuansa toleransi beragama semakin terasa di Hari Raya Iduladha 2024. Pukul 06.00 WIB,  suasana khidmat tengah menyelimuti kawasan Masjid Istiqlal.
 
Ribuan warga Jakarta tumpah ruah memadati kawasan Istiqlal. Akibatnya, kantong parkir di kawasan masjid tak mampu menampung antusiasme itu.
 
Dengan adanya tambahan parkiran di Gereja Katedral para jemaah merasa dimudahkan.
 
Reporter: Riyan Rizki Roshali
Produser: Akira AW

(fru)

